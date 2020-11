Apple publie sa pub de Noël mini tout plein

Après un clip tire-larmes au possible l'année dernière (et toujours cette tendance à faire disparaître ses vidéos d'une année sur l'autre), Apple est cette année de retour à une publicité de Noël plus urbaine avec la rappeuse Tierra Whack star d'un clip intitulé « The Magic of mini ». D'abord d'humeur morose, Tierra Whack rentre chez elle et découvre une version miniature d'elle-même accompagnée du HomePod mini pour lui remonter le moral.Le clip nous montre deux produits parfaitement taillés pour se retrouver sous le sapin : les AirPods Pro ainsi que le HomePod mini. Si les écouteurs sans fil d'Apple se vendent à la pelle et se trouvent d'ailleurs régulièrement en promotion chez les revendeurs , le HomePod mini est plus difficile à dégoter et les délais sur l'Apple Store ne veulent pas redescendre : pour une commande passée aujourd'hui, Apple ne promet pas une livraison avant le 7 janvier...