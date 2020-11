Y aura-t-il encore un MacBook Pro avec processeur Intel ?

La bonne grosse rumeur qui tache du jour est signée L0vetodream : alors que l'analyste Ming-Chi Kuo affirmait hier qu'un nouveau design était dans les tuyaux pour le MacBook Pro en 2021, lea rebondi sur l'affaire pour affirmer que cette future mise à jour ne concernerait pas uniquement les processeurs Apple Silicon. En substance, Apple aurait également prévu d'intégrer des processeurs d'Intel dans certains des prochains modèles au design remanié.Lorsque Apple a présenté son projet Apple Silicon en juin dernier, il a bien été précisé que de nouveaux Macs équipés de processeurs Intel seraient encore dévoilés et cela a d'ailleurs déjà été le cas avec les iMac de 2020 commercialisés en août dernier. Mais maintenant que la puce Apple M1 est là et que tous les premiers tests montrent une envolée de la puissance , le renouvellement de l'intégralité de la gamme de MacBook Pro dès l'année prochaine semble être à portée de main. Et si un nouveau modèle de MacBook Pro équipé d'un processeur d'Intel finit bien par être commercialisé — il s'agirait sans doute d'un modèle 16" — il pourrait tout à fait conserver le design actuel : on imagine difficilement Apple concevoir un nouveau châssis en prenant en compte une architecture qui s'apprête à être abandonnée.