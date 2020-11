Des antennes 5G maison pour Apple dès 2021 ?

Apple finira un jour ou l'autre, comme avec ses processeurs, par concevoir ses propres modems 5G en interne : ce n'est pas pour rien qu'Apple a dépensé un milliard de dollars pour s'offrir l'activité de modems d'Intel l'année dernière. La question n'est donc pas si, mais quand. Jusqu'ici, les rumeurs pointent plutôt vers 2022 ou 2023 ; concevoir un modem est extrêmement complexe et prend donc du temps. En attendant, Apple pourrait déjà commencer par mettre au point ses propres antennes et c'est le sujet d'une rumeur partagée par DigiTimes cette semaine : Apple pourrait se lancer dès l'année prochaine avec l'iPhone 12s ou l'iPhone 13, quel que soit son nom. L'iPad Pro cellulaire pourrait également en bénéficier.On l'a vu avec la puce Apple M1, premier processeur ARM intégré au Mac : les composants d'Apple, développés et optimisés pour ses propres besoins, peuvent faire des miracles en terme de consommation électrique et donc contribuer à grandement améliorer l'autonomie des appareils dans lesquels ils sont embarqués, en plus d'éliminer un intermédiaire et donc de faire des économies. Selon une indiscrétion de Fast Company en début d'année, les premiers prototypes de systèmes d'antennes développés par Apple il y a près d'un an étaient cependant encore loin d'arriver au niveau de ceux de Qualcomm. À suivre !