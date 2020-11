Et si Apple ajoutait Force Touch à la Touch Bar ?

Depuis la sortie de la Touch Bar sur le MacBook Pro il y a quatre ans, Apple n'a pas fait évoluer son petit écran tactile qui a remplacé les touches de fonction sur le haut du clavier. En dehors du retour de la touche Escape l'année dernière, le concept est resté strictement identique, sans amélioration technique particulière.Dans une demande de brevet déposée l'année dernière et publiée hier par l'USPTO, Apple explore une piste inédite pour la Touch Bar : l'ajout de la technologie Force Touch, qui permettrait à l'écran de détecter plusieurs niveaux de pression. Comme sur le trackpad, un appui plus fort sur un bouton permettrait de déclencher une action secondaire ou de d'activer une option de manière plus ou moins marquée (par exemple, le bouton accélérer lors de la lecture d'une vidéo).La Touch Bar a toujours été clivante, certains utilisateurs appréciant la personnalisation des contrôles d'un logiciel à l'autre et d'autres déplorant la pertes des touches de fonction qui pouvaient être manipulées sans avoir à regarder le clavier. Une chose est en tout cas certaine : cet élément représente un surcoût non négligeable pour le MacBook Pro et la technologie Force Touch, qui a été retirée de l'iPhone (sur lequel elle prenait le nom de 3D Touch), rajouterait un niveau de complexité sans doute dispensable.