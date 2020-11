Apple va rouvrir certaines boutiques le 1er décembre

Après un mois de fermeture dans le cadre du second confinement national de cette année 2020, certains Apple Stores vont rouvrir leurs portes le mardi 1er décembre. Apple l'a annoncé sur les fiches de ses différentes boutiques : avec des horaires restreints (de 10h à 18h), les Apple Stores concernés seront ouverts pour le retrait des commandes en lignes et l'assistance du Genius Bar sur rendez-vous. Pour un conseil ou une prise en main, il faudra également prendre une réservation "Shopping avec un spécialiste" sur cette page du site d'Apple : les clients sans rendez-vous ne pourront être accueillis.Les boutiques qui rouvriront ce mardi 1er décembre sont celles de Sainte-Catherine (Bordeaux), Carré Sénart (Lieusaint), Lille, Confluence (Lyon), Marseille, Odysseum (Montpellier), CAP 3000 (Nice), Champs-Élysées (Paris), Marché Saint-Germain (Paris), Opéra (Paris), Les Quatre Temps (Puteaux), Rosny 2 (Rosny-Sous-Bois), Atlantis (Saint Herblain), Strasbourg et Vélizy 2 (Vélizy-Villacoublay). Les magasins de Aix-en-Provence, La Toison d’Or (Dijon), Parly 2 (Le Chesnay), Part-Dieu (Lyon), Val d’Europe (Marne-la-Vallée) resteront vraisemblablement fermés pour le moment.