Lancement imminent pour Apple Fitness+

Officiellement présenté en septembre dernier , le service Apple Fitness+ ne devrait plus tarder à être lancé. Apple avait promis l'arrivée des premiers cours de sport avant la fin de l'année, et les revendeurs semblent avoir déjà été mis au parfum pour la mise en place d'offres promotionnelles. Chez Best Buy par exemple, on offre six mois d'abonnement à Apple Fitness+ pour l'achat d'une Apple Watch. C'est mieux que l'offre officielle d'Apple, qui sera de trois mois.Dans la version bêta de watchOS 7.2, Apple annonce d'ailleurs la prise en charge d'Apple Fitness+ à la fin de l'installation de la mise à jour. La version finale de cette nouvelle version de watchOS est attendue dans le courant du mois de décembre, et devrait correspondre au lancement du nouveau service d'Apple. Rappelons qu'à son lancement, Apple Fitness+ ne sera disponible qu'en langue anglaise et ne sera commercialisé qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le tarif sera de 9,99 dollars par mois ou de 79,99 dollars par an. Apple n'a pas communiqué sur son intention de se lancer sur le marché francophone pour le moment.