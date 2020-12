Windows peut bien être virtualisé sur Apple Silicon

Il n'y a pour le moment aucune solution permettant de lancer Windows sur un Mac doté d'une puce Apple Silicon. Dans une récente interview, Craig Federighi a confirmé qu'il n'y avait aucune limitation technique : la balle est en réalité dans le camp de Microsoft, qui doit fournir une version ARM de Windows pour rendre la virtualisation possible. Cette version ARM de Windows existe, mais elle n'est pas vendue au grand public : seuls les fabricants d'ordinateurs peuvent y avoir accès.Le développeur Alexander Graf est d'ailleurs parvenu a faire fonctionner Windows ARM64 dans une machine virtuelle lancée sur un Mac équipé d'une puce Apple M1. Pour cela, il s'est basé sur le framework Hypervisor et a réalisé des modifications au virtualiseur QEMU. Selon Alexander Graf, l'ensemble fonctionne plutôt bien et cette version virtualisée de Windows peut exécuter des logiciels x86 émulés sans problème.Tout cela relève de la bidouille de haute volée, et la stabilité de l'ensemble est toute relative ; vous pouvez obtenir plus d'informations techniques sur cette page . Ceci nous apporte en tout cas la preuve que l'installation de Windows sur les Macs Apple Silicon est bien possible. Si Microsoft ne se décide pas à lancer des licences de Windows ARM pour le grand public, des solutions alternatives officieuses pourraient rapidement voir le jour.