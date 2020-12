Encore des rumeurs de mini-LED pour l'iPad Pro et le MacBook Pro

Les rumeurs au sujet de l'adoption d'écrans mini-LED dans la gamme d'Apple se suivent... et se ressemblent beaucoup. Aujourd'hui, c'est le taïwanais DigiTimes qui s'y colle en affirmant qu'Apple intégrera une dalle mini-LED sur l'iPad Pro au premier trimestre de l'année prochaine, alors que la production des dalles destinées au MacBook Pro commencerait au deuxième trimestre.Les rumeurs au sujet de l'iPad Pro de 2021 ont déjà été nombreuses , et il faut dire que c'est une évolution majeure à laquelle nous nous attendons. En plus de l'adoption d'une dalle mini-LED, les prochains modèles d'iPad Pro devraient en effet adopter la puce Apple A14X, déclinaison plus costaude de la puce Apple A14 que l'on connaît sur l'iPhone 12 et l'iPad Air 4. Sur les modèles cellulaires, l'arrivée d'un modem 5G devrait également être au programme.Pour ce qui est du MacBook Pro, le passage au mini-LED a déjà fait l'objet de beaucoup d'indiscrétions et le timing correspond plus ou moins : pas plus tard que la semaine dernière, Ming-Chi Kuo affirmait que la prochaine génération de MacBook Pro, qui pourrait s'accompagner d'un changement de design, serait prévue dans le courant du second semestre, avec un petit décalage logique par rapport à la fabrication de ses écrans.Rappelons que la technologie mini-LED désigne toujours un écran LCD, mais avec un système de rétroéclairage basé sur une multitude de zones pouvant être désactivées indépendamment les unes des autres. Cela permet d'afficher des noirs absolus, comme sur un écran OLED. Les écrans mini-LED gagnent également en finesse et permettent d'économiser de l'énergie, ce qui est toujours bon à prendre pour l'autonomie de nos appareils portables.