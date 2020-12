Apple Store : le retrait en boutique sans délai à nouveau possible

Apple va rouvrir un grand nombre de ses boutiques physiques — mais pas toutes — dès ce mardi 1er décembre, et la possibilité de retirer une commande en magasin vient donc d'être réactivée sur l'Apple Store en ligne . Le retour de cette option permet donc d'obtenir un produit le jour même, d'éviter de passer par une livraison mais également d'accéder au stock des boutiques, qui peut être sensiblement différent de celui centralisé de l'Apple Store en ligne.C'est d'autant plus intéressant qu'Apple rencontre des problèmes d'approvisionnement sur pas mal de références à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est par exemple le cas sur le HomePod mini : si vous commandez la nouvelle petite enceinte connectée d'Apple aujourd'hui, vous ne la recevrez pas avant le mois de janvier et vous raterez donc Noël s'il s'agit d'un cadeau. Mais en optant pour un retrait en magasin, vous aurez peut-être la chance de pouvoir l'obtenir immédiatement ! La situation est identique pour les nouveaux modèles de MacBook Air et de MacBook Pro, les iPhone 12 Pro et l'iPad Air 4...Si vous avez des achats à faire et que vous disposez d'un ou plusieurs Apple Stores à proximité, le retour de cette option peut donc être très pratique pour gagner du temps. Attention, en dehors des retraits, les boutiques d'Apple seront uniquement accessibles sur rendez-vous . Les échoppes de Aix-en-Provence, La Toison d’Or (Dijon), Parly 2 (Le Chesnay), Part-Dieu (Lyon), Val d’Europe (Marne-la-Vallée) resteront fermées pour le moment.