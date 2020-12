Amazon lance des Mac mini sur le cloud pour développeurs

Activité phare d'Amazon, Amazon Web Services (AWS) est moins connu du grand public mais représente plus de 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise pour plus de 50% des revenus. Le service permet à ses clients d'accéder à des fermes de serveurs avec de multiples choix dans les processeurs et cartes graphiques, les capacités de stockage, et bien sûr la bande passante. Mais jusqu'ici, il manquait une option très attendue d'un certain nombre de clients : la possibilité d'accéder à des machines sous macOS.En grande pompe, Amazon vient donc d'annoncer le lancement d'instances EC2 (Elastic Compute Cloud) basées sur des Mac mini. Les systèmes choisis sont équipés de processeurs Core i7 hexacoeurs avec 32 Go de mémoire vive. Les ordinateurs sont au choix équipés de macOS 10.14 (Mojave) ou 10.15 (Catalina), Amazon promettant la prise en charge prochaine de macOS 11.0 Big Sur. Il est possible d'accéder à ces Mac mini en lignes de commande (SSH) ou en bureau à distance (VNC). Les clients pourront bénéficier des autres services d'AWS, comme ses solutions de stockage.Dave Brown, vice-président d'AWS responsable d'EC2, explique avoir travaillé main dans la main avec Apple pour la mise en place de ce nouveau projet et se réjouit des possibilités qui vont s'ouvrir pour les développeurs, qui pourront utiliser ces machines pour développer leurs applications sur macOS, iOS, iPadOS, tvOS, watchOS ainsi que Safari. Prochaine étape : l'installation de Mac mini équipés de la puce Apple M1, annoncée pour 2021.