Au tour de Bouygues de lancer son réseau 5G

Après un premier lancement à Nice chez SFR , la 5G débarque aujourd'hui chez Bouygues Telecom. Vingt villes sont concernées par ce lancement : Aix-En-Provence, Argenteuil, Avignon, Boulogne-Billancourt, Cannes, Dijon, Le Havre, Le Mans, Lyon, Metz, Montpellier, Montreuil, Nancy, Nice, Reims, Rouen, Saint-Denis, Toulon, Versailles et Villeurbanne. Pour ce premier déploiement, Bouygues utilise la bande de fréquences des 3,5 GHz, la plus rapide, complétée par celle des 2,1 GHz qui est déjà utilisée par la 4G et qui est moins performante.Bouygues Telecom a mis en place des forfaits compatibles 5G qui débutent à 30,99 € (avec engagement, hors promo) pour un minimum de 50 Go de données. Bonne surprise, un forfait sans engagement est également disponible sous la marque B&You, avec 130 Go pour 24,99 € par mois — un forfait qui est présenté comme une offre promotionnelle valable jusqu'au 16 décembre. C'est ce jeudi 3 décembre qu'Orange se lancera à son tour , et l'opérateur historique n'a pas annoncé de forfait compatible 5G chez Sosh ... pour le moment ?