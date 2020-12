Domotique : la box TaHoma de Somfy maintenant compatible HomeKit

C'est une nouveauté que les utilisateurs des produits connectés de Somfy attendaient depuis longtemps : la compatibilité avec HomeKit vient enfin d'être ajoutée à la box TaHoma du fabricant français ! Par une simple mise à jour logicielle, il est possible de piloter ses installations motorisées (volet roulant, brise-soleil, screen, store et pergola) avec les outils de domotique d'Apple. Cela inclut l'application Maison et les raccourcis d'iOS ainsi que l'assistant vocal Siri (). Cela fonctionne en local, ou à distance à condition de disposer d'un HomePod, d'un Apple TV ou d'un iPad comme concentrateur à la maison.La liste des appareils compatibles est en revanche très courte, le système ne prenant en charge que le protocole io-homecontrol et pas les équipements RTS. Pour des raisons de sécurité, Apple exclut également de HomeKit les équipements donnant accès à la maison (portails, portes de garage, fenêtres, serrures…)​.Effective dès aujourd'hui, la prise en charge de HomeKit nécessite la box TaHoma de deuxième génération. Si vous possédez un modèle de première génération ou une Somfy box (format carré), vous devrez changer de matériel pour pouvoir en profiter. La box TaHoma est vendue 254,90 € sur Amazon