Les premiers iMac 27'' 5K deviennent ''vintage''

Apple a mis à jour sa liste des produits anciens et obsolètes pour y ajouter cinq nouveaux modèles d'iMac : les iMac 21,5" et 27" de fin-2013, l'iMac 21,5" de mi-2014, l'iMac 27" 5K de fin-2014 et l'iMac 27" 5K de mi-2015. Le terme « produit ancien », ou « vintage » dans la communication anglophone d'Apple, désigne les produits dont la fin de commercialisation est comprise entre cinq et sept ans. Pendant cette période, les produits concernés sont toujours pris en charge par le SAV d'Apple mais dans la limite des inventaires de pièces détachées disponibles.Si vous possédez un des modèles d'iMac concernés et que celui-ci a besoin d'un peu d'amour, ne tardez donc pas trop pour faire réaliser les réparations dont vous avez besoin : d'ici deux ans, ces modèles deviendront obsolètes et ils ne seront plus pris en charge par le réseau officiel d'Apple.