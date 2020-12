Apple Pay est disponible chez manager.one

L'arrivée d'Apple Pay chez manager.one avait été promise en juillet dernier , et elle est désormais effective. Filiale de la banque Wormser Frères qui a également annoncé la prise en charge prochaine du service de paiement mobile d'Apple, manager.one propose une offre unique à 29,99 € par mois avec de nombreux services destinés aux professionnels.En janvier dernier, Apple avait promis qu'Apple Pay serait pris en charge par 99% des cartes bancaires françaises d'ici la fin de l'année. Nous n'y sommes sans doute pas encore, mais cette année 2020 a été bien particulière. Parmi les gros poissons encore attendus, on retrouve notamment ING , dont la prise en charge d'Apple Pay a été annoncée en mai dernier mais sans plus de nouvelles depuis.