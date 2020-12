L'eSIM bientôt disponible chez Free Mobile

Free Mobile, qui était à l'origine opposé à la mise en place de l'eSIM, a finalement annoncé avoir changé d'avis en juillet dernier, espérant alors un lancement avant la fin de l'été. La mise en place de l'eSIM a mis un peu plus de temps que prévu mais elle n'a pas été abandonnée : dans la nouvelle version de la brochure tarifaire de Free Mobile mise en ligne ce mardi, l'opérateur mentionne l'eSIM et nous apprend son tarif qui sera de 10 €, comme pour une carte SIM classique envoyée par courrier. C'est le même tarif que chez Orange, SFR et Bouygues.L'eSIM de l'iPhone devrait donc être prise en charge par Free Mobile dans les prochaines semaines. N'espérez en revanche pas une prise en charge de l'eSIM de l'Apple Watch. En juillet dernier, Xavier Niel avait déjà prévenu que cela ne serait pas au programme :