Un écran mini-LED sur le MacBook Air en 2022 ?

C'est en 2021 qu'Apple adopterait les premiers écrans mini-LED sur ses ordinateurs portables, et c'est au sein des deux MacBook Pro (14" et 16") au design remanié pour l'occasion qu'ils trouveraient place dans le courant du second semestre. Selon Ming-Chi Kuo, la démocratisation des écrans mini-LED irait plus vite que prévu et Apple prévoirait désormais d'en équiper le MacBook Air dès 2022. Ce nouveau Mac portable d'entrée de gamme serait moins cher que le modèle actuel, affirme l'analyste qui précise que les économies réalisées sur les puces Apple Silicon permettraient largement de compenser le prix des dalles mini-LED.Les écrans mini-LED disposent d'un système de rétroéclairage basé sur des zones pouvant être désactivées indépendamment les unes des autres, ce qui permet d'obtenir des noirs absolus comme avec la technologie OLED. Ces écrans permettent également de faire des économies d'énergie et de gagner en finesse, une caractéristique intéressante dans le cadre d'une évolution du design du MacBook Pro. Ming-Chi Kuo n'évoque en revanche pas de refonte pour le MacBook Air pour l'instant.Ming-Chi Kuo profite de cette nouvelle indiscrétion pour lancer une rumeur plus énigmatique : Apple aurait prévu de lancer deux à trois nouveaux chargeurs en 2021. Pourrait-il s'agit de l'adoption de la technologie GaN qui permettrait d'en réduire notablement la taille ? Nous n'en saurons pas plus pour le moment.