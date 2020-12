Troisième bêta pour iOS 14.3 et watchOS 7.2

Une troisième version bêta d'iOS 14.3 a été mise à la disposition des développeurs hier soir, deux semaines après la précédente version de travail . Cette nouvelle mouture n'apporte pas de nouveau changement visible par l'utilisateur final : Apple termine de préparer les dernières nouveautés de l'année qui sont déjà connues : la prise en charge du format ProRAW de l'iPhone 12 Pro et la manette de la PS5 , en plus de modifications préparant à l'arrivée prochaine du casque audio d'Apple ainsi que des AirTags Autre nouveauté du jour, une troisième version bêta de watchOS 7.2 a également été mise en place par Apple. Cette mise à jour apportera la prise en charge d'Apple Fitness+ , le service de cours de sport en streaming d'Apple qui doit être lancé aux États-Unis avant la fin de l'année. Les versions finales d'iOS 14.3 et de watchOS 7.2 doivent sortir dans le courant de ce mois de décembre.