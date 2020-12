Une consommation en veille anormale pour l'iPhone 12 ?

Un nombre limité mais non négligeable de témoignages, par exemple sur les forums d'Apple , font état d'une consommation anormale de l'iPhone 12 lorsque celui-ci est en veille. Que la 5G soit désactivée ou non, les personnes concernées observent une forte chute de la batterie pendant la nuit, avec une baisse de 20% à 40% pendant quelques heures alors que le téléphone n'est pas utilisé. Le mode économie d'énergie ne semble pas avoir le moindre effet sur ce phénomène. Certains utilisateurs ont tenté de désactiver l'actualisation des apps en arrière-plan et de fermer toutes les applications, sans succès.Les diagnostics réalisés par le SAV d'Apple suite à ces constats ne semblent pas avoir relevé la moindre anomalie, ce qui semble indiquer un bug d'iOS 14. Apple ne s'est pour le moment pas exprimée sur la question mais il semble probable qu'une prochaine mise à jour de son système mobile viendra corriger cette fâcheuse situation.