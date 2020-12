Une démo de Windows sur un Mac avec puce Apple M1

Depuis la première démonstration d'Alexander Graf en début de semaine, certains développeurs dont Khaos Tian ont réutilisé ses travaux pour créer ACVM, un lanceur publié sur GitHub qui permet de lancer la virtualisation de Windows sans avoir à trop mettre les mains dans le cambouis. Le tout fonctionne avec une version bêta de Windows 10 ARM disponible sur le site de Microsoft , et permet donc de lancer Windows sur la puce Apple M1 via une version modifiée du virtualiseur QEMU. Le YouTubeur Martin Nobel a publié une petite vidéo de démonstration d'ACVM en fonctionnement sur un Mac mini.Windows semble ainsi tourner sans accroc avec cette solution, et Martin Nobel réalise un petit test qui fera jaser. Sur GeekBench 5, cette virtualisation de Windows obtient des scores de 1 515 en monocoeur et de 4 998 en multicoeur, contre 1 706 et 7 389 pour la version native sur macOS... ou 793 et 3 113 seulement pour la Surface Pro X de Microsoft. On comprend bien qu'une solution officielle permettrait à Windows de faire des étincelles sur les Macs équipés de la puce Apple M1.Comme l'a déjà expliqué Craig Federighi , Microsoft ne propose pas de version commerciale de la version ARM de Windows et il faudra attendre que cela soit le cas pour qu'une prise en charge officielle soit possible sur les Macs intégrant une puce Apple Silicon. Tant que Microsoft ne se sera pas lancé, il faudra donc se contenter de bidouilles. Des bidouilles qui devraient se multiplier et s'améliorer rapidement, si on en croit la réactivité des développeurs planchant sur le sujet depuis deux semaines...