Une nouveauté Apple le 8 décembre ?

Apple a-t-elle prévu une dernière nouveauté pour cette fin d'année ? MacRumors affirme avoir intercepté un mémo envoyé par Apple à ses centres de services agréés AppleCare dans lequel il est indiqué que de nouvelles références, de nouvelles descriptions de produits et de nouveaux prix seront ajoutés au système interne d'Apple le mardi 8 décembre aux alentours de 14h30 (heure de Paris). Apple envoie régulièrement des mémos de ce type lorsque de nouveaux produits sont présentés. L'horaire annoncé ne correspond pas à un Apple Event, mais plus à une sortie directement sur la boutique en ligne d'Apple.

Tim Cook en novembre 2020

Le mois dernier, le célèbre@L0vetodream avait prévenu que l'année n'était pas finie et que nous devions nous attendre àqui serait exclusive et. Parmi les produits attendus de longue date, il y a le casque audio d'Apple et les fameux AirTags , mais ces deux potentielles nouveautés ne sont pas particulièrement liées à la période hivernale. Il reste aussi la possibilité qu'il ne s'agisse que d'une petite tambouille interne ne débouchant pas sur la présentation d'un nouveau produit. Suspense, donc !