Commissions à 15% : Apple lance le Small Business Program de l'App Store

À compter du 1er janvier 2021, les développeurs qui gagnent moins d'un million de dollars par an sur l'App Store pourront bénéficier d'une commission réduite. Apple en avait fait l'annonce le 18 novembre dernier, et le Small Business Program est désormais lancé sur le site d'Apple où les développeurs éligibles peuvent faire leur demande d'adhésion. Si les critères requis sont réunis, la commission d'Apple sur les achats d'applications, les achats in-app et les souscriptions sera divisée par deux, passant de 30% à 15%.Les développeurs ont jusqu'au 18 décembre pour faire leur demande afin d'être assuré de bénéficier du programme de commissions réduites dès le 1er janvier 2021 : notez bien que l'adhésion n'est pas automatique. En cas de dépassement du seuil d'un million de dollars (commissions déduites) dans le cours de l'année, la commission repassera automatiquement à 30% pour le reste de l'année et l'année suivante. Il faudra redescendre sous le seuil du million de dollars pour pouvoir à nouveau être éligible à ce Small Business Program l'année d'après.