Apple boude le Black Friday 2020 en France

Le Black Friday a officiellement eu lieu vendredi dernier partout dans le monde... mais pas en France, où le gouvernement est parvenu à faire décaler d'une semaine les traditionnelles offres commerciales pour permettre une réouverture plus sereine des commerces non essentiels. Apple n'a donc pas offert de cartes cadeaux comme initialement prévu pour l'achat de certains de ses produits. On pensait que l'offre serait simplement repoussée d'une semaine, mais Apple a visiblement décidé de l'annuler purement et simplement. Alors que le Black Friday a bien débuté chez les différents revendeurs ce vendredi matin, l'Apple Store en ligne n'a pas été mis à jour pour l'occasion ; on retrouve un petit guide de suggestions de cadeaux, mais pas la moindre offre promotionnelle !Si vous aviez prévu de profiter de cette journée particulière pour vous équiper à moindre frais, il faudra donc passer par les revendeurs comme Amazon , la Fnac Rue du Commerce ou encore CDiscount qui ont tous mis en place de multiples opérations promotionnelles, sur certains produits d'Apple et sur les produits high-tech en général. Nous mentionnerons les meilleures offre dans notre rubrique Bons Plans tout du long de la journée, et vous pouvez également retrouver tous les meilleurs tarifs de cette journée de promos sur notre comparateur de prix