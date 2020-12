Apple lance la livraison en 2 heures depuis les Apple Stores

Apple a rouvert la plupart de ses boutiques et bien qu'il ne soit pas possible d'entrer sans rendez-vous, il reste l'option du retrait express sur l'Apple Store en ligne qui permet de retirer sa commande le jour même. Apple souhaite toutefois limiter l'affluence tant que possible et a profité de l'occasion pour mettre en place une nouvelle option qui était attendue de longue date par certains clients : la possibilité de se faire livrer par un transporteur le jour même.Plutôt que de puiser dans les stocks des entrepôts d'Apple situés en dehors des villes, cette nouvelle option fait directement appel à l'inventaire des Apple Stores physiques, ce qui permet une grande réactivité en agglomération : Apple promet ainsi des livraisons en moins de deux heures, et il est possible de choisir parmi différents créneaux horaires de deux heures.L'option est payante, à 5 €, et est réservée à certaines villes disposant d'un Apple Store à proximité. La disponibilité de l'option varie bien sûr en fonction des stocks de la boutique en question.