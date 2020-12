Un programme SAV pour le tactile de l'iPhone 11

Apple vient de lancer un programme de remplacement pour certains modèles d'iPhone 11 dont la couche tactile pouvait présenter un problème. Apple a en effet déterminé qu'un, ajoutant que les unités concernées avait été fabriquées entre novembre 2019 et mai 2020. Si votre iPhone 11 est touché, vous pouvez vérifier s'il est bien éligible à ce programme en entrant son numéro de série sur cette page Si votre iPhone 11 défectueux est bien éligible, vous pouvez demander une réparation gratuite dans un centre de services agréé Apple , dans un Apple Store ou via l'assistance d'Apple pour un envoi postal. Si vous avez déjà fait réaliser une réparation payante pour ce problème, vous pouvez également en demander le remboursement. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur ce programme SAV sur cette page . Le programme est valable deux ans suite à l'achat de l'iPhone.