Des programmes de Noël pour Apple TV+

C'est bientôt Noël et Apple a lancé de nouveaux programmes pour l'occasion ce vendredi. On retrouve le fameux, un grand show de Noël qui regroupe un certain nombre d'artistes avec des chansons, de la danse, des animations, et, spoiler, la célèbre chanson. Apple a également mis en ligne un épisode spécial de Noël pour Charlie Brown dans Snoopy et les Peanuts, et mis en ligne le documentaire, ouen français, avec Tom Hiddleston à la narration. Pour les enfants, Apple a aussi mis en ligne les six épisodes de sa série Eau-Paisible,2020 a été une année difficile pour Apple TV+ : de nombreux tournages ayant été à l'arrêt pendant de nombreuses semaines, beaucoup de projets ont pris du retard et les nouveautés sont moins nombreuses que prévu. En octobre, Apple a annoncé une prolongation de trois mois de la gratuité d'Apple TV+ pour les utilisateurs qui bénéficient d'un an gratuit dans le cadre de l'achat d'un produit pommé.