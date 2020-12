Apple Pay lancé en janvier 2021 chez BforBank

L'arrivée d'Apple Pay chez BforBank avait été promise dès juillet 2019 suite à l'annonce de la prise en charge du système de paiement mobile au Crédit Agricole, maison mère de cette banque en ligne. Au départ, l'objectif était de lancer Apple Pay en 2020, mais les retards se sont accumulés et il faudra finalement attendre 2021. Dans un tweet , la banque annonce qu'Apple Pay sera enfin lancé en janvier 2021, le mois prochain.Apple Pay a été lancé chez manager.one cette semaine. Parmi les banques déjà annoncées, on attend notamment Qonto Kard et surtout ING . En janvier dernier, Apple avait annoncé son intention de prendre en charge 99% des cartes bancaires françaises avant la fin de l'année, mais cet objectif ne sera sans doute atteint que l'année prochaine.