iOS 14.2 active le partage familial des abonnements

C'est une petite nouveauté d'iOS 14.2, sorti le mois dernier , qui a été discrètement activée par Apple la semaine dernière : une nouvelle fonctionnalité permet d'automatiquement partager les abonnements et achats in-app au sein de sa famille via iCloud. Apple précise que c'est une fonctionnalité dont l'usage sera à la discrétion des développeurs tiers, en fonction des applications et de la nature des abonnements ou des achats in-app.Cette nouveauté a été mise en place le 4 décembre pour les développeurs, qui peuvent désormais mettre à jour leurs applications pour la prendre en charge. Pour les utilisateurs, le réglage qui est activé par défaut se situe dans Réglages > [Identifiant] > Abonnements > Partager les nouveaux abonnements.