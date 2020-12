Un lancement imminent pour Apple Pay chez ING ?

Un peu plus de six mois après l'annonce officielle de la prise en charge prochaine d'Apple Pay chez ING , le lancement du service de paiement mobile d'Apple semble enfin imminent ! L'application de la banque en ligne ING a été mise à jour aujourd'hui et celle-ci semble prête à accueillir ce nouveau service. Lorsqu'un utilisateur active le blocage temporaire de sa carte bancaire, un message avec le logo officiel d'Apple Pay apparaît pour le prévenir que sa carte ne sera pas désactivée au sein d'Apple Pay.Dès le mois d'octobre 2019, ING avait promis le lancement d'Apple Pay dans le courant du premier semestre de cette année 2020. Mais 2020 a été 2020 et les retards se sont accumulés. ING n'est d'ailleurs pas le seul établissement à être en retard : BforBank, qui devait initialement se lancer en 2020, a annoncé avoir repoussé l'activation d'Apple Pay à janvier 2021 . Les lancements de nouveaux établissements pour Apple Pay ont généralement lieu le mardi. À suivre...