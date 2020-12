La 5G de l'iPhone 12 pas encore active en France

Les opérateurs SFR, Bouygues Telecom et Orange ont commencé à activer leurs premiers réseaux 5G en France. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, premiers téléphones d'Apple à prendre en charge cette nouvelle génération de connexion cellulaire, sont parfaitement compatibles mais les premiers utilisateurs ayant voulu tester la 5G avec un forfait adapté dans les zones couvertes ont constaté que leur iPhone restait cantonné à la 4G.Il n'y a pas de problème technique mais un petit retard d'Apple sur la mise à jour des réglages des opérateurs au sein d'iOS. Ces mises à jour, indépendantes des nouvelles versions d'iOS, permettent d'affiner les réglages du réseau et prendre en charge de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple la VoLTE, les appels Wi-Fi et donc la 5G. Selon 01Net , cette mise à jour serait prévue pour la mi-décembre. Encore quelques jours de patience, donc.