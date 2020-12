Apple Silicon : le programme pour 2021 et 2022

Après l'impressionnante puce Apple M1, qu'Apple a-t-elle prévu pour 2021 et 2022 ? Mark Gurman et Ian King, journalistes pour Bloomberg , ont publié quelques indiscrétions sur la suite du projet Apple Silicon. Pour 2021, il y aurait des nouveautés au printemps et à l'automne, avec des puces destinées à renouveler tous les modèles de MacBook Pro et d'iMac. Le Mac Pro viendrait plus tard, en 2022.Pour les MacBook Pro haut de gamme et les iMac, Apple plancherait sur un processeur intégrant 16 coeurs dédiés aux performances en plus des 4 coeurs dédiés aux économies d'énergie. Aujourd'hui, la puce Apple M1 ne dispose que de 4 coeurs hautes performances. Bloomberg précise qu'Apple pourrait initialement se contenter de variations plus modestes de ce processeur, avec 8 ou 12 coeurs, si la production du modèle le plus ambitieux s'avère problématique. Une puce avec 32 coeurs serait également en préparation pour une intégration dans des modèles de bureau en fin d'année 2021, ou en 2022 dans le cas du Mac Pro dont la taille serait divisée par deux.Mark Gurman et Ian King abordent également la question du processeur graphique. De 8 coeurs sur la puce Apple M1, le GPU pourrait monter à 16 voire 32 coeurs sur les MacBook Pro haut de gamme et les iMac l'année prochaine. Pour la fin d'année 2021 ou pour 2022, Apple travaillerait également sur des options avec 64 et 128 coeurs.Apple compterait bien battre les processeurs d'Intel les plus puissants, même sur le Mac Pro, tout en offrant des options graphiques plus performantes que les cartes dédiées actuellement proposées sur sa gamme. La puce Apple M1 ne serait réellement qu'un apéritif !