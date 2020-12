Brevet : un double pied pour deux écrans Pro Display XDR

Et si Apple commercialisait un double pied capable d'accueillir deux écrans Pro Display XDR ? C'est l'objet d'une très sérieuse demande de brevet d'Apple publiée par l'USPTO la semaine dernière. On retrouve le système de fixation magnétique du Pro Stand actuel, mais avec deux emplacements sur une barre horizontale tenue par deux pieds. Le système offre de multiples possibilités de réglages, en hauteur, écartement et inclinaison, et la barre de support dispose même d'une charnière centrale pour pouvoir modifier l'angle entre les deux écrans.Le brevet est très détaillé, au point que l'on se demande si Apple n'est pas allée jusqu'à l'étape du prototype. Un tel accessoire serait en tout cas absolument hors de prix, alors que le pied Pro Stand de l'écran Pro Display XDR, bien moins complexe, coûte déjà 1 099 €. À moins qu'il soit destiné à un usage interne, il a ainsi peu de chances de voir le jour.