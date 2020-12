Apple Pay est enfin disponible chez ING !

Plus d'un an après l'annonce de l'arrivée d'Apple Pay chez ING , initialement prévue pour le premier semestre de cette année 2020, le service de paiement mobile d'Apple a enfin été activé pour les clients de cette banque en ligne d'origine néerlandaise. Pour en profiter, il suffit d'ajouter sa carte bancaire à l'application Wallet et de suivre les instructions. Après quelques étapes pour valider la carte, il est possible de réaliser des paiements avec son iPhone ou son Apple Watch.L'ajout d'ING à la liste des établissements compatibles avec Apple Pay est une belle prise, qui devrait être suivie de BforBank le mois prochain. Parmi les prochains partenariats déjà annoncés, on retrouve notamment Qonto et Kard