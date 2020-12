Concept : une Apple Watch Series 7 aux bords plats

Le design de l'Apple Watch a très peu évolué depuis la sortie du premier modèle en 2015. Avec l'Apple Watch Series 7 prévue pour l'automne 2021, Apple pourrait dévoiler un premier vrai changement de design , affirmait Ming-Chi Kuo en septembre dernier. L'analyste, dont les sources sont généralement excellentes, n'en a pas dit plus pour le moment. Ce qui a forcément fait travailler l'imagination de certains graphistes, comme un certain @Wilson_boi_101 qui nous montre un modèle aux bords plats qui a gagné un peu en finesse.Le retour aux bords plats est une tendance récente au sein de la gamme d'Apple, en premier lieu avec les iPad Pro et iPad Air, puis avec l'iPhone 12 cet automne. Les designers d'Apple pourraient-ils être tentés d'appliquer le même principe à l'Apple Watch ? L'idée semble crédible, mais ce n'est bien sûr qu'une hypothèse pour le moment. Réponse l'année prochaine !