Apple dévoile son casque audio, appelé AirPods Max

Il faudra s'habituer à utiliser un nom pluriel pour désigner un produit unique. Les AirPods Max sont donc un casque circum-auriculaire à l'ancienne, avec des coussinets et un arceau ajustable. Le(filet) utilisé pour le bandeau se veut respirant, et permet de répartir le poids pour réduire la pression sur le crâne. Aussi recouverts de tissu, les coussinets sont fabriqués en mousse à mémoire de forme prévue pour améliorer l'acoustique tout en offrant une isolation immersive. La structure du casque est en acier inoxydable, recouvert d'un. Le casque est pourvu de branches télescopiques qui. Il pèse 384,8 grammes.Il y a deux contrôles : un bouton pour le contrôle du bruit (pour passer du mode Réduction active du bruit au mode Transparence et inversement), et la Digital Crown. La couronne digitale, tout droit venue de l'Apple Watch, permet plusieurs actions : tourner permet de régler le volume, appuyer dessus une fois permet de lancer la lecture, mettre en pause ou répondre à un appel, appuyer dessus deux fois permet de passer au morceau suivant, appuyer dessus trois fois permet de revenir en arrière, et presser de manière prolongée permet d'invoquer Siri.Pour une expérience d'écoute inégalée, Apple propose une débauche de technologie. Les AirPods Max sont équipés de pas moins de huit micros : six dirigés vers l'extérieur pour détecter ce qu'il se passe autour de l'utilisateur, et deux vers l'intérieur pour mesurer ce qui est en train d'être écouté. Apple promet une très bonne isolation de la voix pendant les appels téléphoniques, même en plein vent. Les haut-parleurs sont, et: Apple promet des basses riches et profondes, des aigus propres et nets et des médiums d’une grande justesse.Le casque est également doté de la puce Apple H1 (une dans chaque écouteur) pour le traitement du son en temps réel : bloquer le son extérieur, adapter le son en fonction du positionnement des coussinets, etc. Technologie de réduction active du bruit, mode Transparence pour laisser filtrer les bruits extérieurs, égalisation adaptative, audio spatial, configuration en un seul geste, mise en pause automatique, partage audio... Les AirPods Max renferment tout le savoir faire qu'Apple s'est forgée avec les AirPods, avec l'intégration que l'on connaît au reste de son écosystème.Apple promet 20 heures d'autonomie pour les AirPods Max, même avec la réduction active du bruit et l'audio spatial activés. Le casque se recharge avec un câble Lightning vers USB-C (fourni), et 5 minutes de charge suffisent pour obtenir 1,5 heure d'écoute. Le casque est également fourni avec un étui surnommé Smart Case.Les AirPods Max sont déclinés en cinq couleurs : le gris sidéral, l'argent, le vert, le bleu ciel et le rose. Apple offre la possibilité de réaliser gratuitement une petite gravure personnalisée sur le haut d'un des deux haut-parleurs.Les AirPods Max peuvent être commandés dès aujourd'hui sur l'Apple Store , les premières livraisons étant prévues pour le mardi 15 décembre. Il y a de fortes chances, si le scénario du HomePod mini se répète, que les délais augmentent rapidement et qu'il ne soit vite plus possible d'obtenir une livraison avant Noël.