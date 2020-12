Apple Fitness+ sera lancé le 14 décembre

Le nouveau service Apple Fitness+ sera lancé le lundi 14 décembre, vient d'annoncer Apple par voie de communiqué de presse . Présenté en septembre dernier , cet abonnement permettra d'accéder à toute variété de cours de sport qui prendront la forme de vidéos, le tout lié à une application pour mesurer ses performances en temps réel grâce à l'Apple Watch. Apple a mis en place une équipe d'entraîneurs spécialisés dans différents domaines, comme le vélo, le tapis roulant, le rameur, le yoga, la musculation, l'entraînement fractionné, la danse... Les entraînements se feront bien sûr en musique, avec des sélections réalisées sur Apple Music.

Les entraîneurs d'Apple Fitness+

À son lancement, Apple Fitness+ ne sera proposé qu'en langue anglaise et ne sera ainsi pas disponible en France. Seul des pays anglophones seront en effet concernés dans un premier temps : les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le tarif sera de 9,99 dollars par mois ou de 79,99 dollars par an, avec le partage familial (cinq personnes) possible. Ce nouveau service sera inclus dans la version la plus complète de l'offre Apple One aux États-Unis.