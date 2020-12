Le casque AirPods Max pourra fonctionner en filaire

Apple a présenté les AirPods Max , son premier casque audio, cet après-midi. Ce casque fonctionne bien sûr sans fil comme les autres modèles d'AirPods, mais il sera bien possible de l'utiliser avec un bon vieux câble jack. C'est l'avantage de la recharge filaire directement intégrée au casque : les AirPods Max disposent d'un connecteur Lightning sur le bas de l'écouteur droit, et il est parfaitement possible d'utiliser ce connecteur pour y brancher un câble audio Lightning vers mini-jack 3,5 mm.Apple a confirmé que son câble Lightning vers mini-jack, vendu 39 € sur l'Apple Store et décliné en blanc ou en noir, est bien compatible avec les AirPods Max et permettra donc d'utiliser le casque avec n'importe quel appareil disposant d'un connecteur mini-jack. Le petit adaptateur Lightning vers mini-jack femelle bien connu des utilisateurs d'iPhone, à 10 € , n'est en revanche pas indiqué comme compatible.