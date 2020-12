AirPods Max : les prix des réparations et d'AppleCare+

Dans la foulée de la présentation du premier casque audio d'Apple , appelé AirPods Max, Apple a mis en ligne les tarifs des différentes options pour le service après-vente. En premier lieu, on retrouve bien sûr la police d'assurance AppleCare+, qui coûte 59 € . Cette option porte la garantie matérielle à deux ans et couvre deux incidents par an pendant cette période : toute réparation suite à un incident est alors soumise à des frais forfaitaires de 29 €. Elle doit être souscrite dans les deux mois suivant l'achat des AirPods Max.En l'absence d'AppleCare+, Apple a bien mis à jour sa fiche tarifaire pour intégrer les AirPods Max mais sans annoncer de tarif pour les frais de réparation hors garantie :, indique Apple pour le moment. On connaît en revanche le coût de remplacement de la batterie : il sera de 85 €. Apple a également référencé des coussinets de rechange pour son casque, dans les cinq coloris disponibles : comptez 79 € la paire.