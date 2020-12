Adobe invite à désinstaller Flash Player

Nous vous remercions d'avoir choisi Adobe Flash Player. Nous sommes fiers que ce produit ait joué un rôle majeur dans l’évolution du contenu animé, interactif, audio et vidéo diffusé sur le web, et nous nous réjouissons de contribuer à ouvrir une nouvelle ère d’expériences digitales.

Un nouveau clou vient d'être planté dans le cercueil de Flash : Adobe vient d'en sortir la toute dernière mise à jour et a profité de l'occasion pour remercier les utilisateurs et les développeurs pour leur contribution a une histoire qui aura duré plus de deux décennies. Flash aura connu ses heures de gloire à la fin des années 1990 et dans les années 2000, avant que l'essor du HTML 5 et des appareils mobiles condamnent son avenir. Mal optimisé, trop consommateur, Flash n'a jamais été intégré à l'iPhone ou à l'iPad et Steve Jobs en avait fait une affaire personnelle

Une petite partie de l'histoire d'Internet va disparaître

Adobe avait annoncé la fin programmée de Flash dès l'été 2017 , encourageant les différents acteurs du secteur à s'y préparer. Apple a par exemple retiré la prise en charge de Flash de Safari en septembre dernier. Bien qu'une dernière mise à jour soit disponible aujourd'hui, Adobe invite tous les utilisateurs à désinstaller le logiciel dès maintenant pour plus de sécurité. Le produit sera officiellement abandonné le 31 décembre, et l'exécution de contenus au sein de Flash Player sera définitivement bloquée au 12 janvier 2021 pour éviter tout problème de sécurité.