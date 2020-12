Apple Pay lancé chez Pass Restaurant de Sodexo

Mise à jour 18:02 :

Il semblerait qu'Apple ait dégainé un peu trop vite... Alors que les utilisateurs ne parvenaient pas à ajouter leur carte à l'application Wallet, le Pass Restaurant de Sodexo a été retiré de la liste des établissements prenant en charge Apple Pay.

Le lancement d'Apple Pay chez ING hier été très attendu et il a passé sous silence la mise en place d'un autre partenariat qui a été ajouté à la liste des cartes compatibles sur le site d'Apple : le service de paiement mobile d'Apple est désormais disponible pour le Pass Restaurant de Sodexo, qui rejoint donc UpDéjeuner (ex Chèque Déjeuner), Swile (ex Lunchr), Apetiz et Ticket Restaurant Edenred.Voilà donc encore un nouveau établissement partenaire pour Apple Pay, dont la prise en charge est maintenant quasiment généralisée en France. Il reste bien quelques réticents mais ils ne sont plus nombreux et représentent surtout des parts de marché relativement faibles. Parmi les prochains partenariats déjà annoncés, on retrouve notamment Wormser Frères Qonto et Kard , sans oublier BforBank qui activera Apple Pay en janvier 2021.