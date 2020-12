AirPods Max, le résultat de quatre ans de galère ?

Le casque AirPods Max, officiellement présenté hier par Apple, aurait passé beaucoup de temps dans les laboratoires de Cupertino. Sur Twitter, un ancien ingénieur du groupe a raconté dans un tweet depuis effacé que la conception de ce casque aurait débuté il y a quatre ans, plus ou moins au moment de la commercialisation de la toute première génération d'AirPods. Se rendant compte du potentiel de ses petits écouteurs sans fil, Apple aurait en effet décidé d'aller plus loin...Les premières rumeurs au sujet de ce casque remontent au début d'année 2018, d'abord par l'analyste Ming-Chi Kuo puis par Mark Gurman , deux pointures du secteur. Déjà à l'époque, le journaliste de Bloomberg parlait d'un développement chaotique, n'excluant alors pas une annulation pure et simple du projet.Les informations sur le futur casque se sont multipliées en début d'année 2020, alors qu'une icône apparue dans une version bêta d'iOS 14 nous donnait une première (toute) petite idée de son design. Mark Gurman parlait alors d'un casque, Apple ayant visiblement prévu que les coussinets et l'arceau soient modulaires et donc personnalisables. Finalement, seuls les coussinets le sont, Apple vendant des paires de rechange à 79 € Toujours selon Mark Gurman , Apple aurait abandonné en cours de route deux autres caractéristiques majeures. La première serait la possibilité de porter le casque dans l'importe quel sens , le design étant symétrique et des capteurs devant être capables de détecter le sens dans lequel le casque est porté et ainsi inverser le son stéréo en fonction. La seconde serait l'intégration de panneaux tactiles sur le dos des écouteurs, finalement remplacés par la Digital Crown directement issue de l'Apple Watch sur le côté droit du casque.Les AirPods Max tels que nous les avons découverts hier seraient donc le résultat de nombreux compromis, sans doute techniques mais peut-être aussi tarifaires alors que le tarif de 629 € fait déjà couler beaucoup d'encre. De quoi laisser quelques pistes d'évolution pour une future version ? À ce sujet, notons que la puce Apple U1, qui gère l'Ultra Wideband et permet une géolocalisation très précise, a également fait l'objet de rumeurs mais n'est finalement pas sur la fiche technique des AirPods Pro.