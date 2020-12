Apple Car : le projet Titan change de tête

Le "projet Titan" serait toujours bien actif au sein d'Apple, selon les dernières nouvelles de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg nous apprend que Bob Mansfield aurait définitivement pris sa retraite et que les travaux d'Apple sur le front de la conduite autonome auraient un nouveau responsable en la personne de John Giannandrea , qui n'est autre que le Vice-Président Senior en charge de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle au sein d'Apple.Doug Field, responsable du développement du système de conduite d'Apple au quotidien, aurait toujours des centaines d'ingénieurs sous sa houlette. Il serait désormais principalement question de logiciel, ce qui expliquerait ce changement d'affectation : Bob Mansfield était plutôt un spécialiste des semi-conducteurs, en charge du développement des processeurs d'Apple avant l'essor de Johny Srouji, alors que John Giannandrea est un spécialiste du logiciel, supervisant notamment le développement de l'assistant vocal Siri et de Core ML.

John Giannandrea

Apple aurait initialement envisagé la conception d'une voiture électrique pour devenir un concurrent frontal de Tesla, mais le projet aurait été complètement remis à plat en 2016 avec la nomination de Bob Mansfield à la tête du projet Titan, Apple se focalisant alors sur le système de conduite autonome. Ne pouvant cacher un projet d'une telle envergure, Tim Cook a déjà confirmé publiquement l'existence de ce mystérieux département :, avait-il déclaré il y a trois ans.Malgré l'ancienneté des rumeurs — les premiers bruits de couloir à ce sujet remontent à 2015 — personne ne se risque à prédire quand et sous quelle forme le projet Titan pourrait bien aboutir. On sait grâce auaméricain qu'Apple dispose d'une flotte de véhicules autonomes pour réaliser ses tests aux États-Unis, mais l'avancement des travaux reste largement inconnu à ce stade.