Le Xbox Game Pass sur iOS via Safari début 2021

Apple ne veut pas de plateformes de jeu en streaming sur l'App Store et les plateformes vont contourner la boutique d'applications d'Apple pour s'assurer une présence sur iOS. C'est Nvidia qui avait dégainé en premier en novembre avec le lancement d'une version bêta de GeForce Now directement au sein de Safari. Dans la foulée, Google Stadia avait confirmé son arrivée prochaine par le biais du navigateur d'Apple. Et aujourd'hui, c'est au tour de Microsoft d'annoncer le déploiement du Xbox Game Pass (anciennement xCloud) sur iOS au printemps 2021, là aussi directement sous la forme d'une web-app accessible par Safari. Le Xbox Game Pass Ultimate coûte 12,99 € par mois et permet d'accéder à plus d'une centaine de jeux en illimité.Apple ne veut pas de GeForce Now, Google Stadia ou Xbox Game Pass sur l'App Store car la firme de Cupertino veut pouvoir contrôler chaque jeu individuellement avant sa publication au sein de sa boutique, sous la forme d'une application dédiée comme pour tous les jeux de l'App Store. En contournant l'App Store, Nvidia, Google et Microsoft contournent également le système de facturation d'Apple et évitent donc d'avoir à payer sa commission. L'intégration avec iOS sera sans doute moins bonne qu'avec une application en bonne et due forme, mais les développeurs ne comptent vraisemblablement pas céder face aux exigences d'Apple.