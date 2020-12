Tim Cook tease sur l'avenir de l'Apple Watch

Après l'Apple Watch Series 6 qui permet désormais de mesurer le taux d'oxygène dans le sang, quels seront les futurs capteurs à intégrer la montre connectée d'Apple ? Tim Cook ne donnera évidemment pas la réponse à cette question, mais le patron d'Apple a tout de même tenu à donner une idée de ses ambitions lors d'une interview dans un podcast de Outside Magazine . Et ces ambitions sont grandes :Sans aller dans les détails, Tim Cook affirme queMais de grandes innovations sont dans les tuyaux. Pour Tim Cook,De nombreuses rumeurs prêtent par exemple l'intention à Apple de créer un capteur de glycémie capable de fonctionner sans avoir à percer la peau. À Cupertino, cet objectif serait qualifié de "Saint Graal" pour les diabétiques et représenterait unede haute volée pour l'Apple Watch. Et ce n'est sans doute qu'un projet parmi d'autres...