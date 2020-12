Apple enquête sur la satisfaction de Face ID

• Préoccupations au sujet de la sécurité ou de la vie privée

• Performances lentes

• Il ne détecte pas mon visage dans tous les situations (comme la faible luminosité, différents angles, être allongé, porter des lunettes)

• Je préfère Touch ID

• Pas fiable ; ne déverrouille pas toujours l'iPhone

• Autre

• Pas sûr

Avant de retirer le chargeur de la boîte de l'iPhone 12 cette année, Apple a d'abord réalisé des enquêtes pour évaluer la réaction de public suite à ce choix. Nous avions pu en découvrir une l'été dernier, Apple demandant notamment à des utilisateurs ce qu'ils avaient fait du chargeur fourni avec leur téléphone existant. Cette semaine, Apple a lancé une nouvelle enquête auprès de récents acheteurs de l'iPhone 12 et le principal sujet concerne Face ID.La transition du capteur d'empreintes digitales de Touch ID à la reconnaissance faciale de Face ID s'est faite sans trop d'accrocs, mais Touch ID continue d'avoir ses adeptes, que cela soit pour déverrouiller l'iPhone à l'aveugle ou pour éviter les échecs de détection en cas d'utilisation d'accessoires faciaux, comme certaines lunettes et surtout les masques. Dans son enquête, Apple demande si les utilisateurs sont satisfaits de Face ID. En cas de réponse négative, Apple demande pourquoi et voici les réponses possibles :

Capture d'écran, en brésilien, par 9To5Mac

Apple s'est déjà officiellement exprimée au sujet de l'utilisation de Face ID avec les masques. Dans un contexte de pandémie mondiale où le port du masque est obligatoire dans bien des situations, Face ID devenu inefficace a commencé à se faire quelques ennemis. Il y a deux mois, un responsable d'Apple avait expliqué qu'il serait techniquement possible de se baser uniquement sur les yeux et le haut du nez, mais que le système serait alors bien moins sécurisé qu'aujourd'hui. Apple ne souhaite ainsi pas faire de compromis sur ce sujet, même si cela conduit pour le moment beaucoup d'utilisateurs à se rabattre sur la saisie d'un code secret visible en public.Une autre solution pourrait tout simplement être d'intégrer à nouveau Touch ID sur de futurs modèles d'iPhone. La rumeur n'est pas nouvelle : dès fin 2019, l'analyste Ming-Chi Kuo affirmait qu'Apple prévoyait l'intégration d'un capteur d'empreintes digitales directement au bouton d'allumage d'un modèle d'iPhone d'entrée de gamme en 2021. Si la rumeur avait été initialement accueillie avec circonspection, Apple a depuis appliqué le même concept sur l'iPad Air 4 et cette éventualité paraît depuis bien moins saugrenue. Évidemment, certains se prennent à rêver d'un système hybride permettant de profiter du meilleur des deux mondes... Une hypothèse déjà explorée par Apple puisqu'elle a fait l'objet d'un brevet il y a deux ans.