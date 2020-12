Apple Pay en approche à la Banque Palatine

Le service de paiement mobile est en approche à la Banque Palatine ! La filiale du Groupe BPCE a mis à jour son application mobile hier et un lecteur de nos confrères de iGeneration a remarqué l'ajout de la prise en charge d'Apple Pay. Tout semble être en place, avec les logos et boutons permettant de configurer le service, mais l'ajout de carte bancaire à l'application Wallet ne fonctionne pas pour le moment. En fouillant un peu, on constate que la Banque Palatine a mis en ligne trois vidéos ( 1 3 ) expliquant le fonctionnement d'Apple Pay il y a trois semaines, mais sans annonce officielle sur le sujet.La Banque Palatine est donc à deux doigts de se lancer, et il semble d'ailleurs probable que le lancement ait été prévu un peu plus tôt mais qu'il ait été retardé à la dernière minute. Rendez-vous sans doute dans les prochaines semaines !