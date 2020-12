Les AirPods Max disponibles chez les revendeurs

Les AirPods Max, présentés par Apple cette semaine, sont pour le moment en précommande et seront officiellement disponibles ce mardi 15 décembre. Sur l'Apple Store , les délais se sont rapidement envolés et il n'est désormais plus possible d'obtenir un exemplaire avant le mois de janvier, après Noël donc. Si vous comptez vous procurer les AirPods Max rapidement, ceux-ci viennent d'être référencés chez les revendeurs avec des délais plus courts, des livraisons étant possibles dès la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver les AirPods Max chez Boulanger Fnac ou encore Amazon Attention, tous les revendeurs ne disposent pas de tous les coloris. Tous les tarifs sont pour le moment identiques à ceux d'Apple, mais c'est bien chez les revendeurs que vous pourrez trouver des offres promotionnelles sur les AirPods Max à l'avenir, comme pour les AirPods classiques qui sont régulièrement en promotion . Nous avons ajouté les AirPods Max à notre comparateur de prix , et vous pouvez d'ores et déjà créer vos alertes afin de recevoir un e-mail dès qu'un revendeur baissera ses tarifs.