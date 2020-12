Apple TV+ va devoir plus produire en Europe

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui fournissent des services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d'au moins 30% d'oeuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur.

Il y a deux ans, l'Union européenne a voté une directive visant à obliger les plateformes fournissant des médias audiovisuels à contribuer à la production d'oeuvres européennes. Pour cela, un quota de 30% d'oeuvres européennes sera exigible dans le catalogue des plateformes de streaming souhaitant opérer au sein de l'Union.Cette directive est en cours de transposition dans les droits nationaux européens, et notamment en Irlande où va se jouer l'avenir des plateformes de streaming : c'est en effet ce pays qui supervisera, au nom de l'Union européenne, la mise en oeuvre de cette loi. Et la question des sanctions se pose : comment réagir si les plateformes ne jouent pas le jeu ? Pour Catherine Martin, Ministre de la Culture irlandaise, c'est très simple : le quota devra être respecté ou les plateformes devront fermer leurs portes dans l'Union européenne.

Ted Lasso

C'est Apple TV+ qui devrait être le plus touché par l'application de cette directive. Si Netflix et Amazon ont déjà des antennes européennes et produisent de nombreux contenus locaux (bien que des efforts soient encore nécessaires pour franchir la barre des 30%), Apple est pour le moment très américano-centrée avec une seule production européenne : la série britannique, produite par BBC Studios. Même, que l'on pourrait croire européen, est bien une production américaine. Notons que la notion d'oeuvre européenne est à prendre au sens large : les contenus britanniques sont donc éligibles malgré le Brexit.Quelles que soient les sanctions finalement mises en place, Apple va donc devoir faire rapidement évoluer sa stratégie pour y intégrer un plus grand nombre de productions européennes. Cette diversité pourra quoi qu'il en soit lui être utile pour séduire une clientèle plus large.