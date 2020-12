iPhone : et si Apple retirait d'autres accessoires ?

Avec l'iPhone 12, Apple a franchi une étape importante en cessant de fournir le chargeur ainsi que les écouteurs (mais pas en France où le kit mains-libres est une obligation légale) avec son téléphone. Pourrait-elle aller plus loin ? Apple est en tout cas en train de prendre la température. Dans une enquête envoyée à des récents acheteurs brésiliens de l'iPhone 12, Apple demande si ces derniers utilisent ou non trois éléments : le câble Lightning vers USB-C, le petit outil d'éjection de la carte SIM, et... les autocollants Apple.

Image par 9To5Mac

Apple avait déjà lancé une enquête similaire au sujet du chargeur il y a quelques mois. Ces sondages ne permettent pas de présumer d'une nouvelle cure d'amaigrissement de la boite de l'iPhone l'année prochaine, mais on sait en tout cas qu'Apple y réfléchit.