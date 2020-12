Premiers aperçus des AirPods Max

Les AirPods Max ne sortiront officiellement que ce mardi 15 décembre, mais Apple a déjà envoyé quelques exemplaires de démonstration à la presse américaine. Il est encore trop tôt pour pouvoir découvrir des tests en bonne et due forme, mais les journalistes et youtubeurs qui ont pu essayer le casque pendant un jour ou deux nous partagent leurs premières impressions aujourd'hui, sous la forme de vidéos et/ou d'articles comme chez The Verge CNN ou CNET Elles sont globalement bonnes, la qualité du son et de la réduction de bruit étant saluée unanimement., conclut par exemple Nilay Patel. La qualité de la conception est également soulignée, même si la froideur de l'aluminium et la lourdeur de l'ensemble sont plusieurs fois mentionnées. Beaucoup semblent en revanche étonnés par l'étui de transport, au design déroutant et qui laisse à découvert de nombreuses parties du casque. L'arceau reste notamment à l'air libre (et sert alors d'anse, comme un sac à main) et ne peut pas être remplacé contrairement aux coussinets qui sont d'ailleurs très faciles à changer. C'est d'ailleurs la fermeture magnétique de l'étui qui met en veille le casque. Marques Brownlee s'interroge sur l'impact sur l'autonomie en cas d'une utilisation de bureau, sans étui ; la mise en veille automatique n'aurait lieu qu'après deux heures d'inactivité.Il est évidemment difficile de tirer des conclusions objectives après seulement quelques heures d'utilisation, et ces premiers aperçus n'ont pas valeur de test. Les bilans temporaires sont donc prudemment positifs, et gardent d'ailleurs tous en tête le tarif de 629 € nettement supérieur à celui des modèles concurrents. Plus que la qualité qui semble au rendez-vous même s'il y a évidemment sujet à débat sur certains points, c'est plus le rapport qualité-prix qui semble poser question.