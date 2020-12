Une seconde version RC pour iOS 14.3

Seulement deux jours après la mise en ligne de la version Release Candidate d'iOS 14.3 , unea été mise en ligne par Apple hier soir. La première mouture avait visiblement quelques bugs à corriger en urgence avant la sortie pour le grand public prévue pour la semaine prochaine. Apple n'utilise plus la dénominationpour désigner les versions bêtas susceptibles d'être retenues pour un déploiement pour le grand public :est un terme plus compréhensible et généralisé à l'échelle de l'industrie.La sortie d'iOS 14.3 est donc imminente et devrait survenir d'ici lundi soir au plus tard : cette version est en effet indispensable pour la prise en charge des AirPods Max , le casque audio d'Apple dont la sortie est prévue mardi, ainsi que du service Apple Fitness+ qui doit être lancé lundi. iOS 14.3 apporte également la prise en charge du format ProRAW sur l'iPhone 12 Pro, de la manette de la PS5 , et corrige un certain nombre de bugs. Vous pouvez retrouver les notes de version complètes sur cette page